Juventus Next Gen a caccia dei Playoff: il calendario della post season

Getty Images

La Juventus Next Gen può ambire ai Playoff?

La Lega Pro ha reso noto il calendario deidella, una novità che potrebbe interessare da vicino anche ladi mister Massimo Brambilla. La squadra bianconera, infatti, è attualmente all'11° posto della classifica del girone C a pari merito con la Cavese e a -1 dal Giugliano, che con questo piazzamento sarebbe certo di poter disputare la post season per tentare la scalata fino alla cadetteria.La Juventus Next Gen, che grazie al ritorno in panchina del predecessore di Paolo Montero si è definitivamente allontanata dalle zone più "pericolose" della graduatoria, ha davanti a sé solo tre partite per chiudere la propria stagione e andare a caccia di un piazzamento nei Playoff. Dopo aver "riposato" in questo fine settimana a causa dell'annullamento del match contro la Turris (esclusa dal campionato per irregolarità amministrative), i bianconeri scenderanno in campo sabato 5 aprile alle 15.00 in casa contro il, per poi fermarsi nel turno successivo (che li avrebbe visti sfidare il Taranto, club che ha subito la stessa sorte di quello campano) e tornare a giocare il 19 contro la, ancora a Biella; ultima tappa il 26 aprile sul campo del, attualmente fanalino di coda del girone.

Il calendario dei Playoff di Serie C

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno - Gara unica DOMENICA 4 MAGGIO 2025

2° Turno - Gara unica MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 2025

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno - Gara di Andata DOMENICA 11 MAGGIO 2025

1° Turno - Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2025

2° Turno - Gara di Andata DOMENICA 18 MAGGIO 2025

2° Turno - Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 2025





FINAL FOUR

Semifinali - Gara di Andata DOMENICA 25 MAGGIO 2025

Semifinali - Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2025

Finale - Gara di Andata LUNEDÌ 2 GIUGNO 2025

Finale - Gara di Ritorno SABATO 7 GIUGNO 2025

Le date dei Playout di Serie C

Gara di Andata SABATO 10 MAGGIO 2025

Gara di Ritorno SABATO 17 MAGGIO 2025

