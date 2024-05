Non solo la Juventus Woman, ma anche la Juventus Next Gen di mister Brambilla. L'Under 23 bianconera ha disputato le sue gare allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, ma dall'anno prossimo non è da escludere il trasferimento ad Alba Il vicesindaco della città ha rilasciato delle dichiarazioni a Prima Biella, dove apre a questa opportunità.- "Come tutti gli stadi, anche il nostro può sopportare l'attività ordinaria di due squadre. Una di queste è la Juventus femminile, con Champions League compresa. L'altra potrebbe essere la Juventus Next Gen che ci garantirebbe un indotto che stimiamo molto vicino ai centomila euro, ma non chiuderemo le porte alla Biellese che ci richiedesse di disputare la serie D allo stadio".