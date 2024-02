Lacontinua la sua marcia verso i playoff con una vittoria cruciale sul campo dell'Ancona. Con un punteggio di 3-2, i giovani bianconeri dimostrano ancora una volta la loro determinazione e la loro capacità di competere al massimo livello. I gol di Cerri, Sekulov e Guerra sono stati fondamentali per il successo della squadra.Con questo risultato, laraggiunge la quota di 30 punti, consolidando la propria posizione in classifica e mettendo pressione alle squadre avversarie. Il prossimo obiettivo sarà sfidare l'Entella e il Pontedera, due avversari diretti nella corsa ai playoff. Con soli 5 punti di distanza, ogni partita diventa fondamentale per il futuro della squadra.