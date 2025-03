Juventus, nello staff di Tudor tre ex collaboratori di Allegri

Getty Images

Nuovo allenatore e nuovo staff per lainfatti sono andati via i collaborati del tecnico italo-brasiliano, che si era portato con sè alla Continassa diversi elementi di fiducia. Sarà invece uno staff più ristretto quello di Igor Tudor, appena arrivato alla Continassa per guidare la squadra negli ultimi mesi della stagione. Tudor, oltre ai due collaboratori che sono arrivati per sua scelta, Ivan Javorcic (vice allenatore) e Tomislav Rogic (allenatore dei portieri), avrà altri membri nello staff che sono stati "promossi" dalla Juventus.

Staff Tudor: tre preparatori avevano lavorato con Allegri

Con Tudor ci saranno in particolare tre collaboratori che hanno lavorato con Massimiliano Allegri negli anni passati, sempre ovviamente a Torino. Si tratta diSia Pertusio che Orsini avevano iniziato la stagione con la Juventus Under 20.