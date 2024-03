Juve, il presente e il futuro di Milik

Sembra strano a dirsi, eppure tra gli attuali componenti dell'attacco bianconero l'unico certo (o quasi) di rimanere anche nella prossima stagione è... Arek. E il motivo è molto semplice: il profilo del polacco, per costo di ammortamento e ingaggio (rispettivamente 2,6 e 3,5 milioni di euro netti), è infatti, in una fase in cui lapotrà sì contare su nuovi importanti introiti derivanti dalle coppe europee ma allo stesso tempo dovrà ancora fare i conti con i paletti del bilancio.La stagione del classe 1994, il cui contratto è in scadenza il 30 giugno 2026, non è stata particolarmente esaltante finora: 26 le sue presenze (per un totale di 789 minuti giocati), con 5 gol all'attivo (di cui una tripletta in Coppa Italia) e un assist; pesante, nel computo generale, l'poi concluso in pareggio, che ha avviato un periodo pessimo per i bianconeri sul fronte dei risultati. Al momento, comunque, ci sono tutti i presupposti per andare avanti insieme, a partire da quelli economici, al netto chiaramente di eventuali offerte irrinunciabili. La Juve, semmai, dovrà concentrarsi sulle situazioni degli altri attaccanti, in primis Federicoche a un anno dalla scadenza di contratto rimane in bilico, mentre Dusanpuò far gola sul mercato e fruttare una ricca plusvalenza.