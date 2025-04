Juventus-Ndoye: cosa sappiamo

GETTY

Un colpo di tacco spettacolare, di quelli che catturano l’attenzione in un istante e fanno il giro dei social e dei dispositivi degli appassionati di calcio. Dan, con il suo gol contro il, ha acceso nuovamente i riflettori su di sé, dimostrando ancora una volta di essere un talento da tenere d’occhio. In realtà, però, i riflettori su di lui non si sono mai davvero spenti.L’esterno offensivo delsi è segnalato, nelle ultime stagioni, come uno dei migliori interpreti del ruolo nella rosa rossoblù e come uno dei gioielli più preziosi nelle mani della dirigenza felsinea.

Ndoye Juve, la situazione

Ndoye, i numeri stagionali

Presenze: 37

Minuti: 2.685

Goal: 8

Assist: 5

Il Bologna, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di separarsi facilmente da, se non di fronte a un’offerta irrinunciabile. E tra i club che lo seguono con interesse c’è anche la Juventus Ndoye piace alla Juventus, così come piace a molti altri top club italiani e internazionali. Il suo rendimento in Serie A non passa inosservato, e il suo profilo si sposa bene con l’idea di calcio moderno fatta di velocità, duttilità e qualità. Tuttavia, al momento, non si registrano trattative concrete.Al di là delle qualità tecniche e del crescente interesse, non ci sono contatti avanzati né tra i club né con l’entourage del calciatore. La Juventus monitora la situazione, ma ha altre priorità in vista del prossimo mercato estivo . Ndoye rappresenta più una suggestione che un obiettivo immediato.Resta comunque il fatto che l’esterno svizzero ha tutte le carte in regola per diventare uno dei protagonisti delle prossime finestre di mercato. Il Bologna lo sa bene e lo protegge, sperando di poter contare ancora a lungo sul suo talento. Ma il calcio, si sa, è fatto anche di opportunità, e se qualcuno dovesse bussare con la cifra giusta, allora i discorsi potrebbero cambiare.Per ora, Ndoye continua a stupire in campo, mentre le big – Juventus compresa – osservano con attenzione.