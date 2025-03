Juventus, chi non è ancora rientrato alla Continassa?

La Juventus è tornata alla Continassa per preparare la sfida contro il Genoa. I bianconeri, per la seconda volta agli ordini di Igor Tudor, si sono allenati nella seduta pomeridiana. L'allenatore croato è arrivato nella serata di domenica, subentrando a Thiago Motta almeno fino a fine stagione.Durante i primi due allenamenti del nuovo corso della Juve si è lavorato su diversi aspetti, con Tudor che è partito da un discorso importante alla squadra , sottolineando un concetto semplice ma fondamentale: "Siamo la Juventus". I bianconeri si sono poi concentrati sulla tattica, anche se con la squadra ancora non al completo.

I giocatori che torneranno alla Continassa

Kolo Muani

Renato Veiga

Conceicao

Yildiz

McKennie

Weah

Vlahovic

Koopmeiners

Adzic

Mbangula

Rouhi

Non sono ancora tornati tutti i giocatori dalle Nazionali, ma solo una parte: da domani Tudor potrà lavorare con tutto il gruppo, e potrà preparare al meglio la partita contro il Genoa, fondamentale per cominciare al meglio ma non solo.Nella giornata di oggi si sono allenati alcuni giocatori tornati dalle Nazionali nonostante il giorno libero.sono scesi in campo agli ordini di Tudor, dimostrando grande voglia di mettersi a disposizione e partire con la guida del nuovo allenatore.Mancavano però ancora diversi giocatori. Nella giornata di domani rientreranno gli altri giocatori che sono stati impegnati durante la pausa Nazionali. Di seguito l'elenco completo: