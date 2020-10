2









Lo scenario di Juventus-Napoli, a livello disciplinare, ha una forma già impostata: il Giudice Sportivo infliggerà il 3-0 a tavolino in favore della Juve (e in teoria anche punto di penalità alla squadra partenopea) e Aurelio De Laurentiis farà ricorso per chiedere invece il rinvio del match non disputato. Se le istanze del patron napoletano dovessero essere accolte, il quotidiano Repubblica oggi rivela quando si giocherebbe l'incontro: la prima data utile sarebbe il 13 gennaio, quattro giorni prima di un'altra "partitissima" ossia Inter-Juve. Inoltre c'è ancora da stabilire la data della Supercoppa Italiana, sempre tra il Napoli e i bianconeri.