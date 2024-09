Juventus-Napoli, quando parla Thiago Motta in conferenza

Si avvicina il big match train programma sabato alle ore 18. Oggi ha parlato in conferenza Antonio Conte mentre domani, venerdì 20 settembre, sarà Thiago Motta a presentare la partita.La conferenza stampa del tecnico della Juventus è stata programma per domani, venerdì 20 settembre alle ore 13.presenterà la sfida contro il Napoli e farà il punto sulla preparazione della squadra in vista della grande sfida.