La Juventus oggi alle 18.45 riceve all'Allianz Stadium il Napoli. Si può finalmente disputare la partita-fantasma in sospeso da quel famigerato 4 ottobre! Per l'occasione Pirlo perde Federico Bernardeschi, contagiato dal coronavirus, ma ritrova Merih Demiral, guarito dallo stesso virus, oltre ai "tre della cena fuori coprifuoco" reintegrati dopo essere stati esclusi dal derby. Out per Covid-19, come Bernardeschi, anche Leonardo Bonucci. Per il resto, tutti a disposizione. Con tanto di sorprese di formazione paventate dall'allenatore bianconero in conferenza stampa...

COME VEDERE IL MATCH - Il match sarà trasmesso da Sky Sport sui canali 202, 251 e 254.

Qui di seguito le probabili scelte di formazione di Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso