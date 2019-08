La Juventus sfida il Napoli nel big match del sabato della seconda giornata di campionato. In casa bianconera non ci saranno né Maurizio Sarri ( presente comunque allo stadio ) né Giorgio Chiellini che sarà invece operato nelle prossime ore. Sarri ed il suo staff sembrano orientati a mantenere lo stesso 11 visto a Parma con De Ligt che rimpiazzerà il capitano bianconero in mezzo alla difesa. (Nella gallery le probabili formazioni)L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky, sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. La visione della partita è disponibile anche in 4K-HDR mentre in streaming sarà visibile su Sky Go.