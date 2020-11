Oggi pomeriggio ci sarà il dibattimento della Corte d'Appello Federale sul ricorso del Napoli contro la decisione del Giudice Sportivo di concedere la vittoria a tavolino alla Juventus. Al termine del dibattimento, dovrebbe arrivare la decisione dei giudici; dalle parti di Napoli non filtra ottimismo e l'impressione è che anche il secondo grado di giustizia possa essere sfavorevole. Per questo, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la società partenopea ha deciso di cambiare strategia difensiva. De Laurentiis interverrà in prima persona - in videoconferenza - per ripetere che non è stato lui a chiedere l'intervento dell'Asl, ribadirà che il Napoli era pronto a partire per Torino ma che la documentazione inviata dall'azienda sanitaria ha di fatto bloccato gli spostamenti. Se il secondo grado dovesse confermare la decisione del Giudice Sportivo, il Napoli ricorrerà al collegio di garanzia del Coni