Juventus, e adesso? La lezione per il futuro

Se si guarda al presente, motivi per sorridere ce ne sono veramente pochi. Se si pensa al futuro, più di qualche punto interrogativo spunta e a regnare è l’incertezza. Il passato, però, è già scritto ed è lì che il tifoso bianconero si può rifugiare nei momenti di massimo sconforto. Nessuno può togliere o mettere in discussione i 9 scudetti vinti, l’unico ciclo vincente è quello dellaIl, sulle ali dell’entusiasmo, cantava “Pioli is on fire”; il, tramite, annunciava l’avvio di un ciclo vincente dopo lo scudetto dell’anno scorso. Oggi, le ultime due compagini che hanno vinto il campionato, dimostrano di non aver saputo costruire solide basi per una serie di vittorie e, al contrario, si riscoprono fragili. Due squadre in crisi, due squadre che si avviano al cambio di allenatore e all’avvio di un nuovo progetto sportivo. Osservando da Torino, non si può non notare quanto la vittoria sia l’eccezione e non la regola e ripetersi per nove anni consecutivi sia stato un traguardo ineguagliabile.Tanto splendente ed esaltante è stata la salita, quanto fragorosa la caduta. Se a Napoli e Milano non si sorride, a Torino non si appendono i festoni negli uffici della Continassa. L’abitudine, d’altronde, è quella di guardare a sé stessi,Nel passato, più che una consolazione,. Una società forte e ambiziosa, un progetto sportivo che procede a piccoli passi, capace anche di sacrificare le sue pedine più pregiate. Ma senza esagerare, senza fare il passo più lungo della gamba: perché in quel passato ci sono errori da non commettere,