Manna Napoli, c'è l'accordo: i dettagli

Chi prende il posto di Manna

Fugato ogni residuo granello di dubbio rimasto. Giovanniconcluderà la stagione con la e solo ieri sera ha dimostrato quanto ci tenga a concludere nel migliore dei modi -, per poi diventare il nuovo direttore sportivo del. Già nei giorni scorsi, come riporta Sky, il dirigente bianconero ha raggiunto l'accordo verbale con il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis Giovanni Manna è stato scelto per guidare il processo di rinascita del Napoli durante l'estate. L'architetto del progetto Next Gen della Juventus e stretto collaboratore di Giuntoli quest'anno, è stato individuato da Aurelio De Laurentiis come la figura ideale per affrontare le sfide poste dalle difficoltà di questa stagione. Attualmente, il ruolo di direttore sportivo è ricoperto da Meluso, ma il Napoli sembra non voler esercitare la clausola di rinnovo automatico prevista nel suo contratto. Manna è destinato a firmare un contratto quinquennale, preparandosi così a un lungo impegno con il club partenopeo.Cristiano Giuntoli ha optato per Stefano Stefanelli , dirigente del Pisa, per sostituire Giovanni Manna, destinato a lasciare il club. Inoltre, sembra che a Torino possa approdare Giuseppe, attualmente nel Napoli, in un movimento contrario rispetto a quello di Manna. La Juventus sta così riorganizzando il suo staff dirigenziale, sempre più composto da figure vicine a Cristiano Giuntoli.