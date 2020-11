La partita mai disputata tra Juventus e Napoli - con la conseguente sconfitta a tavolino ai danni dei partenopei - continua a far discutere. L'avvocato degli azzurri, Mattia Grassani, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, per spiegare lo stato delle cose e quando arriverà la sentenza definitiva: "Il Napoli ha fatto da apripista, questo è l'unico caso trattato in maniera diversa. La decisione del Giudice Sportivo contrasta con i fatti. Al dibattimento della Corte d'Appello Federale parteciperà anche De Laurentiis in videoconferenza: comincerà lunedì alle 15.30 e già in giornata arriverà il verdetto".