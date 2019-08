Ci siamo., che sigla anche l'esordio stagionale e in campionato tra le mura dell'Allianz Stadium. Ancora scossi dalla notizia del grave infortunio a Giorgioe senza Maurizioin panchina, sostituito dal vice Giovanni Martusciello, i bianconeri vogliono dare un segnale chiarissimo alla più diretta rivale per lo scudetto e ancheDopo aver vinto all'esordio in casa del Parma, mentre il Napoli ha avuto successo tra le polemiche a Firenze, la Juventus deve ripetersi, nella prima grande sfida sulla strada per il tricolore.