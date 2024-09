DaIn seguito al provvedimento adottato dalle autorità competenti in data 20 settembre 2024 e finalizzato ad assicurare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione della partita di Serie A Juventus-Napoli,Comunichiamo cheI biglietti intestati a tifosi residenti nella provincia di Napoli, anche se in possesso della fidelity card dell’SSC Napoli, ad esclusione dei possessori della fidelity card della Juventus FC, emessa in data anteriore al 21 settembre 2024, saranno annullati ed automaticamente rimborsati.I tifosi intestatari dei suddetti biglietti riceveranno una comunicazione all’indirizzo email utilizzato in fase di acquisto e il rimborso del biglietto avverrà tramite la stessa modalità di pagamento utilizzata per acquistare, secondo le tempistiche del proprio istituto di credito.