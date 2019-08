Tutto confermato nella Juventus che ha sconfitto il Parma all'esordio stagionale e in campionato, se non per Matthijs de Ligt che sostituire l'infortunato Giorgio Chiellini al centro della difesa, dopo che il capitano bianconero si è lesionato il ginocchio ieri in allenamento. Nessun altro nuovo acquisto in campo, con Gonzalo Higuain "volto nuovo", dopo il rientro dai prestiti tra Milan e Chelsea, confermato al centro dell'attacco nel 4-3-3 di Giovanni Martusciello. Il vice prende ancora il posto di Maurizio Sarri, out a causa della polmonite. Non cambia nulla neanche nel Napoli di Carlo Ancelotti, con Dries Mertens falso nueve in avanti.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Panic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo. A disp. Pinsoglio, Buffon, Rugani, Demiral, Danilo, Emre Can, Rabiot, Bentancur, Cuadrado, Bernardeschi, Dybala, Mandzukic. All. Sarri (in panchina Martusciello).

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Fabian Ruiz; Callejon, Zielinski, Insigne; Mertens. A disp. Ospina, Karnezis, Hysaj, Luperto, Maskimovic, Malcuit, Mario Rui, Elmas, Gaetano, Verdi, Lozano, Younes. All. Ancelotti.