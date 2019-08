Poche sfide, se non nessuna, hanno il fascino e la tensione emotiva dinel campionato di Serie A. Motivo per cui tutti gli occhi sono puntati su Daniele, che arbitra la grande sfida di questa sera all'Allianz Stadium, anche per cancellare il flusso di polemiche che dura da Inter-Juventus di un paio di stagioni fa. Assistenti sono Manganelli e Costanzo, quarto uomo Pasqua, mentre al Var eccoe all'Avar c'è Schenone.Regolare il gol di Ronaldo per il 3-0, così come quello che accorcia le distanze difalcia Ronaldo sull'out: fallo netto, non arriva l'ammonizione. Il greco si lamenta a gran voce.protesta per un presunto fallo a centrocampo non ravvisato da Orsato: ammonito il centrocampista bianconero.Fallaccio di: seconda ammonizione per il Napoli.Classica azione didalla sinistra: il portoghese si accentra, ma trovadi fronte a sé. Lo spagnoloBrutto intervento di, che stende irregolarmente Douglas Costa: arriva la prima ammonizione del match.da due passi trova il grande intervento di Szczesny a fermarlo dal gol del 2-1. La sua posizione, però, era evidentemente irregolare e ravvisata solo in un secondo momento dall'arbitro.Raddoppio della Juventus!stende Insigne: il fallo è duro, ma Orsato non estrae il cartellino giallo.Doppio intervento duro, ma pulito, di. Segnale di una partita dalla tensione massima, ma fin qui corretta.Inizia la partita.