A poche ore dal fischio d'inizio all'Allianz Stadium non è certo chepossa farcela a scendere in campo per il match tra. Per questo motivo, come scrive La Gazzetta dello Sport, Thiago Motta ha provato tra i titolari, già in goal alla seconda giornata di campionato contro il Verona. Nel caso in cui fosse lui a partire dal primo minuto,da terzino scalerebbe al centro della difesa in coppia con Gleison Bremer. A breve, comunque, il tecnico bianconero dovrà sciogliere le riserve.