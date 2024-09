Al 30' minuto di Juventus-Napoli, la Curva Sud dell'Allianz Stadium ha voluto rendere omaggio a Giorgio Chiellini con un coro che recitava: “Bentornato Giorgio Chiellini”. Un messaggio speciale dedicato all’ex capitano bianconero, tornato alla Juventus in veste di dirigente dopo aver concluso la sua carriera da calciatore. Il pubblico juventino, che ha sempre amato Chiellini per il suo spirito di sacrificio e la sua leadership in campo, ha voluto esprimere il proprio affetto con un caloroso tributo durante il match contro i partenopei.