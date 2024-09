Juventus-Napoli, gli ultras contro il divieto di trasferta

Dopo la decisione della Prefettura di Torino di vietare la trasferta ai tifosi del Napoli residenti nel capoluogo campano, è arrivata la risposta da parte degli ultras della squadra napoletana. "Tutto ciò è vergognoso", il messaggio espresso dal tifo più caldo del Napoli."Mai ci saremmo aspettati di vederci vietato il diritto di assistere ad una partita del nostro Napoli a poche ore dal fischio d’inizioquando in tanti già erano pronti a partire dopo aver comprato da un mese ticket stadio e prenotato alberghi e mezzi di trasporto.tutto il movimento ultras dello ‘stivale’ perché oggi è toccato a noi, ma domani può toccare a chiunque. Quando c’è da ‘pagare’ lo facciamo sempre con estrema consapevolezza come d’altronde il nostro ideale impone. In questi anni hanno sperimentato sulla pelle del movimento ultras forme di repressione al limite della costituzionalità nel silenzio generale dei media, ma questa volta non ci stiamo.. Gli ultras del Napoli chiedono “ad alta voce che la stampa partenopea la smetta di cercare capri espiatori nella nostra città ma piuttosto lo faccia altrove,i. Ora basta, siamo stanchi di subire passivamente decisioni schizofreniche. Incapaci ed inetti, siete voi la rovina del calcio”.