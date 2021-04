All'Allianz Stadium si gioca Juventus-Napoli, recupero della famigerata gara mai disputata il 4 ottobre. Mister Pirlo sorprende con la scelta del portiere, mentre rimangono in panchina i "tre della festa" reintegrati dopo l'esclusione nel derby:



Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, C. Ronaldo. A disp: Szczesny, Pinsoglio, Arthur, Ramsey, Dybala, McKennie, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Fagioli, Kulusevski. All. Pirlo

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; F. Ruiz, Demme, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. A disp: Contini, Ospina, Bakayoko, M. Rui, Elmas, Osimhen, Maksimovic, Politano, Petagna, Manolas, Lobotka, Cioffi. All. Gattuso