E' il giorno del big match dell'Allianz Stadium tra Juve e Napoli. Ilbianconero.com seguirà la partita in diretta con tutti gli approfondimenti pre e post partita con il nostro inviato allo stadio. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky, sui canali Sky Sport Serie Ae Sky Sport 251. La visione della partita è disponibile anche in 4K-HDR mentre in streaming sarà visibile su Sky Go.