Gonzalo Higuain si allena a parte e spera di recuperare per la finale di Coppa Italia contro il Napoli ma secondo quanto raccolto dalla nostra redazione l'attaccante argentino sarà costretto a dare forfait per la finale di Coppa Italia in programma tra due giorni all'Olimpico di Roma. Higuain ha ​accusato un risentimento muscolare alla regione posteriore della coscia destra, nessuna lesione ma in questo momento ogni situazione legata a problemi muscolari è da gestire con le pinze e Sarri non vuol correre nessun rischio.