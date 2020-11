Questo pomeriggio è attesa la sentenza della Corte d'Appello Federale per quel che riguarda il match mai disputato tra Juventus e Napoli. In merito a questa, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte un ex componente della corte stessa, il Professor Francesco Fimmanò: "Oggi potrebbe esserci una terza opzione, cioè l'eliminazione del punto di penalità. La decisione sarà politica e confermativa per una ragione diversa, cioè quella di portare avanti nel tempo questa storia per impedire azioni unilaterali delle Asl. Ci potrebbe essere un ribaltamento della decisione, la questione è quella della forza maggiore oggettiva. La ricostruzione del Napoli è debole da un punto di vista concreto".