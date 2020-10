La Juventus ha battuto 3-0 il Napoli a tavolino. Questa è la decisione del Giudice Sportivo della Lega Serie A Gerardo Mastrandrea, che ha inflitto anche al club partenopeo il punto di penalità in classifica previsto dalle norme federali nel caso in cui una squadra non si presenti in campo.

LA MOTIVAZIONE - Mastrandrea ha ritenuto che il Napoli non avesse "cause di forza maggiore" per non partire per Torino. O meglio, le avrebbe avute solo domenica 4, il giorno programmata per la partita. Giorno in cui però la formazione di Gattuso si sarebbe già dovuta trovare nel capoluogo piemontese.

RICOSTRUZIONE DEI FATTI - Le comunicazioni ricevute da Asl e Regione Campania sabato 3 non vietavano la partenza per Torino, bensì invitavano ad attenersi ai protocolli e tutt'al più vietavano l'uscita dal territorio italiano, non da quello campano. Solo all'ora di pranzo di domenica, e dopo ulteriori sollecitazioni, è arrivata un'esplicita comunicazione di non sussistenza delle condizioni per poter partire in sicurezza.

IN SOSTANZA - Il Giudice Sportivo ha detto al Napoli: tu sabato, quando dovevi partire per Torino, non hai ricevuto un divieto a partire per Torino, ma hai comunque annullato il viaggio. Solo domenica hai ricevuto una reale comunicazione ostativa, ma a quel punto saresti già dovuto essere a Torino, e se non c'eri era a causa di un atteggiamento rinunciatario tenuto il giorno prima. E per questo, non posso non infliggerti le sanzioni previste dal regolamento.

L'ASL PUÒ INTERVENIRE - Interessante notare che il Giudice non ritiene affatto illegittimo l'intervento delle Asl locali, che fanno parte delle autorità previste dal protocollo. Ma, afferma Mastrandrea, sabato 3 l'Asl non aveva vietato la trasferta al Napoli.

LE PROSSIME MOSSE - La società di De Laurentiis sicuramente presenterà ricorso contro la sentenza alla Corte federale. Pronta ad arrivare, nel caso, fino al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni. Le tempistiche si preannunciano relativamente lunghe. Nel frattempo, 3-0 alla Juve e -1 punto al Napoli.

ULTIMA NOTA - Questa sentenza si riferisce alla sola fattispecie del match Juventus-Napoli. Le eventuali violazioni delle norme anti-Covid da parte del Napoli sono oggetto di una più approfondita indagine in corso della Procura federale, che vede coinvolte anche altre squadre.