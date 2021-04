La Juventus ieri ha portato a casa una vittoria per 2-1 nella famigerata partita contro il Napoli, unico caso nella storia della Serie A in cui l'andata si sia giocato dopo il ritorno. A segno Cristiano Ronaldo, su assist di uno scatenato Federico Chiesa, e poi Paulo Dybala, al ritorno al gol pochi minuti dopo essere tornato in campo al termine di un infortunio di quasi tre mesi. Nel finale qualche apprensione per il rigore trasformato da Lorenzo Insigne, ma alla fine i 3 punti sono della Juve.

Spazio alle immagini adesso: gol e highlights di Juve-Napoli