"Conoscere il teatro di grandi match, vivere le emozioni di un evento in arrivo, respirare l’aria delle serate indimenticabili. Tutto questo era il Matchday Stadium Tour, un particolare tour dell’Allianz Stadium, organizzato proprio nell’occasione dei giorni gara.



Tutto questo era e dopo la pandemia tornerà ad essere, a partire da domenica: in occasione di Juve-Inter, oltre al ritorno al 100% della capienza dello stadio bianconero, la grande novità sarà proprio la ripartenza dei Matchday Stadium Tour, dopo oltre due anni.



Domenica, dunque, appuntamento allo Juventus Museum per la partenza dei tour, che avranno questi orari: 13, 14, 14.30, 15, 15.30, 16.



Informazione importante: solo per questa domenica, i biglietti non saranno acquistabili sul nostro sito ma solo in loco, alla biglietteria del Museo. Dalla partita successiva la vendita sarà regolarmente online".