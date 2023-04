Dal sito ufficialeIl calendario favorisce i “ponti?” Lo Juventus Museum c’è! Il periodo dal 22 al 25 aprile, complice anche il matchday con il Napoli, è stato davvero di grandi numeri. Quasi seimila i visitatori entrati dalle porte del Museo bianconero (5876 per la precisione), di cui oltre tremila (3396) hanno anche visitato l’Allianz Stadium. E nel prossimo fine settimana… si bissa! Non sono previste gare allo Stadio, ma il Museo resterà aperto anche il 1 maggio e, in via straordinaria, anche il 2, dalle 10.30 alle 19. Per info e biglietti, qui.