Lo Juventus Museum ha lanciato, a fine settembre, il percorso di visita dedicato alle persone sorde: un’iniziativa che ha visto collaborare in modo stretto Juventus con l’Ente Nazionale Sordi – Comitato Regionale Piemonte e la cooperativa Segni di Integrazione, per tradurre i contenuti del museo nella Lingua dei Segni italiana.



Grazie al coinvolgimento di alcuni studenti universitari sordi, sono stati prodotti 11 QR-Code posizionati lungo le pareti del museo, che accompagnano i visitatori lungo tutta la visita con video realizzati nella Lingua dei Segni, visibili utilizzando lo smartphone.



Oggi, lo Juventus Museum ha ricevuto la visita, durante tutta la giornata, di numerosi gruppi di persone sorde, che hanno testato la bontà del lavoro, che rende lo Juventus Museum un unicum, in Italia e in Europa, per un’iniziativa del genere; in mattinata il Presidente dello Juventus Museum Paolo Garimberti ha ricevuto il Presidente Nazionale ENS, Giuseppe Petrucci, e il Presidente del Comitato Regionale Piemonte ENS Antonio Iozzo.