Juventus Museum e Stadium: boom nei ponti di primavera, tutti i numeri

13 minuti fa



Il Juventus Museum e l'Allianz Stadium hanno registrato un vero e proprio afflusso di visitatori durante i ponti primaverili. Tra il 18 aprile e il 4 maggio, in occasione delle festività di Pasqua, del 25 aprile e del 1° maggio, ben 9.909 persone hanno scelto di immergersi nella storia e nell'atmosfera della Juventus, come sottolineato dal club bianconero in una nota ufficiale.



Di questi, il 73% ha deciso di estendere la visita anche allo stadio, un dato che evidenzia l'interesse continuo per l'esperienza immersiva che permette di esplorare il campo, gli spogliatoi e gli angoli più iconici dello stadio. Questi numeri significativi confermano il ruolo del Juventus Museum e dell'Allianz Stadium come uno dei principali centri culturali e sportivi del Piemonte e non solo.4o mini