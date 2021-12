Dal sito ufficiale della Juve:Inizia il periodo festivo dello, che per vivere i giorni più belli dell'anno insieme a tutti gli appassionati osserverà orari speciali.Da domani al 9 gennaio, ogni giorno (a parte Natale), quindi anche al martedì, giorno in cui solitamente si osserva chiusura, porte aperte dalle 10.30 alle 19.30, con biglietteria in chiusura un’ora prima dei battenti del Museo. Eccezioni: 24 e 31 dicembre, quando si chiude alle 14.30, 26 dicembre e 1 gennaio quando si apre alle 14.Ne sono previsti per 11 al giorno (eccezion fatta per le “mezze” giornate indicate sopra), ogni mezz’ora, dalle 11 alle 12.30 e dalle 14:30 alle 17:30. Nelle giornate di apertura mattutina si parte alle 11, 11:30, 12, 12:30 13 e 13:15, in quelle di apertura pomeridiana i tour sono prenotabili dalle 14:30 alle 17:30.Importante: gli Stadium Tour NON sono previsti nei giorni gara (vale a dire il 21 dicembre e il 6 gennaio).