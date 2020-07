Sabato inizia il mese di agosto e saranno giorni da vivere allo Juventus Museum, per tutti i tifosi e gli appassionati.



I battenti del luogo dove più di ogni altro si respirano le emozioni della leggenda bianconera saranno aperti, per tutto il mese, con questa modalità.



Sabato, 1 agosto, con orario 10.30/19.30. Non sono previsti Matchday Tour. Il giorno dopo stesso orario di apertura e undici Stadium Tour previsti, con queste partenze: 11.00 – 11.30 – 12.00 – 12.30 – 15.00 – 15.30 – 16.00 – 16.30 – 17.00 – 17.30 – 18.00.



Durante la settimana successiva, il Museo osserverà chiusura martedì, mentre negli altri giorni l’orario sarà 10.30/19. Gli Allianz Stadium Tour saranno disponibili lunedì, mercoledì e giovedì, con questi orari di partenza: 11.00 – 12.30 – 14.45 – 16.15 – 17.00.



Dall’8 al 23 agosto, invece, sempre aperti: l’orario sarà 10.30/19.30 e i tour, tutti i giorni, partiranno in questi orari: 11.00 – 11.30 – 12.00 – 12.30 – 15.00 – 15.30 – 16.00 – 16.30 – 17.00 – 17.30 – 18.00.



Dal 24 al 31 agosto, infine, si tornerà al giorno di chiusura al martedì; in settimana (24, 26, 27, 28 e 31 agosto) il Museo sarà aperto dalle 10.30 alle 19, e gli Allianz Stadium Tour partiranno alle 11.00 – 12.30 – 14.45 – 16.15 – 17.00; nel weekend (29 e 30 agosto) orario 10.30/19.30 e tour in partenza con questi orari: 11.00 – 11.30 – 12.00 – 12.30 – 15.00 – 15.30 – 16.00 – 16.30 – 17.00 – 17.30 – 18.00.



Ultimo, ma non meno importante. Nei giorni 9 e 23 agosto verrà dedicato uno Stadium Tour (alle 15.30) esclusivamente alle persone non deambulanti o con difficoltà motorie, permanenti o temporanee. Per partecipare sarà necessario prenotare la propria visita all’indirizzo juventus.museum@juventus.com.