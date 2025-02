Juventus, imbrattato un murales con insulti e riferimenti all'Heysel

Getty Images

Imbrattato un murales caro ai tifosi della Juventus

Come riportato da Sportface, unparticolarmente caro ai tifosi della, che riportava il motto "Fino alla fine", è stato imbrattato nelle scorse ore con insulti e riferimenti alla tragedia dell'e ai 39 tifosi morti in occasione della finale di Champions League del 1985. Un episodio disdicevole, che ha scatenato la rabbia di molti sostenitori della squadra bianconera (e non solo) anche sui social.L'opera artistica è situata a Torino, all'interno del, ed è sempre stata molto apprezzata in tutto il mondo Juve. Presumibilmente ora si proverà a risalire ai responsabili, per poi prendere eventuali provvedimenti. Resta comunque l'amarezza per quanto accaduto, un brutto gesto che è andato a infangare tanto l'immagine della Juventus quando la memoria delle vittime di una delle più grandi tragedie calcistiche della storia.