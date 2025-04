Juventus, Mourinho spinge per riscattare Kostic: le cifre

Middle East Images/AFP via Getty Images



Juventus, le ultime sul futuro di Kostic

Kostic, la volontà di Mourinho

Lo ricordate Filip? L'esterno serbo che in estate ha lasciato Torino e la Juventus per trasferirsi aldi Jose Mourinho in prestito con diritto di riscatto dopo che non rientrava più nei piani del nuovo tecnico Thiago Motta che lo ha inserito nella lista dei partenti.Il giocatore non rientra più nei piani della Juventus indipendentemente da chi sarà l'allenatore della Vecchia Signora nella prossima stagione. A questo si aggiunge ciò che riporta questa mattina Tuttosport, quindi la volontà di Josè Mourinho.Il tecnico portoghese che oggi allena il Galatasaray infatti, vorrebbe tenere con sè il giocatore di proprietà della Juventus e starebbe chiedendo alla società il suo riscatto. Cessione a titolo definitivo quindi con la Juventus che potrebbe incassare circa 3 o 4 milioni dalla sua cessione definitiva. Pronto un biennale con opzione per il terzo anno di contratto con il club turco.





