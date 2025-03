Juventus meglio con Motta o con Allegri? I numeri a marzo parlano chiaro

A marzo la situazione in casa Juventus è tutt'altro che regolare e tranquilla. In una stagione già ricca di momenti complicati, si è aggiunta la partita cona dare una scossa tanto forte quanto inattesa. I bianconeri hanno subito una sconfitta storica, sia perché non aveva mai subito 4 goal allo Stadium,La Juventus ora si ritrova al quarto posto con appena un punto di vantaggio sulla Lazio quinta, e ha visto spegnersi i sogni che andavano oltre la corsa. L'obiettivo minimo, dunque, resta difendere il quarto posto, ma non sarà semplice perché i bianconeri affronteranno diverse partite complicate in un momento a dir poco difficilissimo.

I numeri della Juventus con Motta e Allegri: chi ha fatto meglio

Le partite rimanenti

Fiorentina-Juventus (domenica 16 marzo)

Juventus-Genoa (sabato 29 marzo)

Roma-Juventus (da definire)

Juventus-Lecce (da definire)

Parma-Juventus (da definire)

Juventus-Monza (da definire)

Bologna-Juventus (da definire)

Lazio-Juventus (da definire)

Juventus-Udinese (da definire)

Juventus-Venezia (da definire)



Diversi tifosi nel post partita hanno cantato intonando il nome di. L'allenatore toscano, che ha chiuso il suo secondo ciclo alla Juventus nella scorsa stagione, è al momento svincolato. Confrontando i dati della Juve di quest'anno con quelli dell'ultima squadra di Allegri, emergono diversi temi.La Juventus di Allegri aveva(56 a 52) pur perdendo più partite, infatti i bianconeri erano usciti sconfitti 4 volte contro le due di Thiago Motta. Questo significa che pesano, in modo inevitabile, i tantissimi pareggi ottenuti dalla Juve in questa stagione. Ciò che cambia tanto, invece,è il distacco sulla quinta: l'anno scorso i bianconeri avevano addirittura, mentre adesso la Lazio dista solo una lunghezza.La Juventus, come anticipato, dovrà affrontare tante partite complesse come quella di domenica contro la Fiorentina in trasferta. Ma non solo. Ci sarà anche la Roma, così come il Bologna, dunque partite difficili anche per mantenere la corsa Champions League.