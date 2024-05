Nel contratto che lega Álvaroall'Atlético Madrid fino al 2026 è inclusa una clausola rescissoria particolarmente vantaggiosa per le squadre interessate. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, sono sufficienti 12 milioni di euro per acquistare il cartellino del calciatore spagnolo, che compirà 32 anni il prossimo ottobre. Questa condizione decisamente favorevole aumenta le possibilità di vedere Morata come uno dei protagonisti del mercato estivo. L'attaccante è già stato cercato in passato dall'Arabia Saudita, proposta che però è stata rifiutata, e continua a suscitare l'interesse di vari club della Premier League. Tuttavia, non si esclude la possibilità di un nuovo ritorno in Italia, poiché nelle ultime settimane Morata è stato nuovamente accostato ai principali club della Serie A.Uno dei club che potrebbe essere interessato è la Juventus, dove Morata ha già giocato in due occasioni: la prima dal 2014 al 2016 e la seconda dal 2020 al 2022. Il club bianconero potrebbe considerare l'idea di rinforzare il proprio reparto offensivo con il ritorno dello spagnolo per un possibile "Morata-ter".