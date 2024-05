Alvaro Morata, capitolo terzo. Ma è davvero possibile? Le voci di questi giorni aprono a un nuovo ritorno in città dello spagnolo, che a Torino ha lasciato cuore, amici e ha ancora una casa, motivi per i quali tornerebbe più che volentieri. In questo quadro si inserisce bene quanto accaduto nelle ultime ore, che lo ha avvicinato ancora una volta all'Italia. Partito per una fuga romantica a Parigi con la sua Alice, Alvaro ha poi postato una foto dal centrale dello slam parigino, scrivendo: "Prima volta al Roland Garros". A quale partita ha assistito? A quella del connazionale Carlos Alcaraz, naturalmente, che ha superato al secondo turno del singolare maschile l’olandese Jesper De Jong. Il tennista - omonimo del centrocampista della Juventus - ha poi sui social commentato con dei cuori. Tra le varie risposte alla foto, inoltre, ne sono spuntate diverse di fede bianconera, con i tifosi che chiedono un suo ritorno. E, secondo Cadena Ser, Alvaro Morata starebbe valutando la possibilità di lasciare l'Atletico Madrid quest'estate e tornare proprio in Italia, proprio sotto la Mole.