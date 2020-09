Alvaro Morata sorride all'inizio della sua seconda vita da bianconero. L'attaccante spagnolo ha postato una foto scattata con la moglie Alice Campello e i loro due gemelli nella sala stampa dell'Allianz Stadium, dopo la conferenza stampa di ieri nella quale si è presentato per la seconda volta come nuovo calciatore bianconero. "Always together", traduzione facile: "Sempre insieme", questo il messaggio dello spagnolo che tagga la moglie, in attesa del loro terzo figlio. I loro sorrisi dimostrano la felicità per essere tornati a casa.