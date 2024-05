Juventus, Morata può tornare?

In vista della prossima stagione, la Juve sta lavorando a un profondo restyling dell’attacco. L’obiettivo primario è il 23enne Zirkzee, che ha una clausola da 40 milioni ma per lui c’è la concorrenza di Arsenal e Milan. Sfumasse l’olandese, scrive la Gazzetta dello Sport, tornerebbe di moda Alvaro Morata.Morata ha un contratto con l'Atletico Madrid fino al 2026 ma anche una clausola che lo può liberare per "soli" 14 milioni. Il 31enne spagnolo tornerebbe al volo alla Juve per il suo terzo mandato in bianconero dopo quelli del 2014-16 e 2020-22, e pare sia anche disposto ad abbassarsi l’ingaggio. Affidabilità, esperienza e duttilità fanno di lui una seconda linea ideale in casa bianconera, si legge.