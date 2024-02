La stagione di Morata

35 presenze

19 gol

3 assist

2279 minuti giocati

La Juventus starebbe pensando di ingaggiare nuovamente Alvaro Morata secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna. L'attaccante dell'Atletico Madrid ha il contratto in scadenza nel 2026. Il giocatore non ha mai nascosto il desiderio di tornare a Torino per quella che sarebbe la terza avventura in bianconero. Lo spagnolo sta vivendo una grande stagione dopo che in estate era stato accostato a diverse squadre italiane, in particolare Inter e Milan, oltre alla Roma.