Juventus-Monza, Tudor ha lavorato sulle palle inattive

Vigilia di Serie A in campo per la, che oggi – sabato 26 aprile 2025 – ha completato la preparazione in vista della sfida contro il, in programma domani alle ore 18:00 all'Allianz Stadium, valida per la trentaquattresima giornata di campionato.Come riportato da Juventus.com, la squadra si è ritrovata nel pomeriggio alla Continassa per svolgere una seduta di allenamento incentrata principalmente sulla tattica e sulle situazioni di gioco su palla inattiva. Un lavoro mirato, volto a perfezionare i dettagli in vista di una partita importante per mantenere viva la corsa verso la qualificazione in Champions League.

Per i bianconeri si tratta della penultima gara casalinga della stagione, un appuntamento fondamentale davanti al proprio pubblico per riscattare la sconfitta di Parma e dare un segnale forte in un finale di stagione che si preannuncia infuocato.Igor Tudor avrà ancora diverse assenze pesanti, ma il gruppo sembra determinato a chiudere al meglio questo campionato. Ora non resta che attendere il fischio d'inizio: domani sarà un'altra tappa decisiva per le ambizioni europee della Juventus.