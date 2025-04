Juventus, ora è il momento delle scelte forti: Tudor può cambiare già con il Monza

AFP or licensors

La parola che più si era sentita nel primo mese di Igor Tudor (concluso nel peggiore dei modi) è stata questa.No, assolutamente. Si tratta però di allargare, e non di poco, la lente d'ingrandimento sotto cui è finita, ancora una volta, questa Juventus. È davvero responsabilità di Tudor far emergere un carattere che si è visto in pochissime occasioni? Tornando alla scossa, però, non si può dire che non ci sia stata.Tanti aspetti, sicuramente. E i limiti della Juve sono stati fotografati ancora una volta in tanti punti: i goal di testa (10 subiti in campionato), un attacco che non punge e giocatori che sembrano essersi smarriti lungo il percorso.

Cosa può cambiare Tudor contro il Monza

Il tempo dei dubbi, delle riflessioni e della ricerca di sé, però,Anzi. Se storicamente alla Juventus non c'è tempo per pensare alle tante sfide che si presentano, adesso questa filosofia èè il momento delle scelte forti, e Tudor può (e deve) prenderle già a partire dalla gara con ilPartendo dai cambiamenti che appaiono quasi costretti, il pensiero va a: il serbo è uscito dopo 45 minuti per infortunio, e le sue condizioni verranno valutate nella giornata di oggi. Il suo rientro per Monza non è scontato, ma la sua gara contro il Parma, seppur breve, ha mandato ancora un segnale negativo: la fiducia di Tudor, fin qui, Ricordate la ricerca di sé e i percorsi smarriti? A questa voce risponde, che dal primo stop forzato a dicembre sembra essere entrato in un tunnel in discesa. Voci di mercato e problemi fisici non possono essere l'unico alibi: il terzino, e in un momento così delicato nemmeno lui è intoccabile. Soprattutto se Nico Gonzalez, che può tornare esterno a tutta fascia, darà le risposte che si sono intraviste in quel ruolo.Chi invece può tornare contro il Monza è, grande assente nella trasferta di Parma: l'olandese può essere il jolly di Tudor in questo finale di stagione, con l'obiettivo di salvare la sua e quella della Juventus. Il numero 8 punta alla maglia da titolare, e dunque il cambiamento - o la nuova scossa, come si vuole chiamarla -





