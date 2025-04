Juventus-Monza, Tudor alla Rai: 'Nel primo tempo abbiamo dominato ma...'

Getty Images

Le parole di Tudor alla Rai

ha commentato la vittoria della Juventus contro il Monza anche ai microfoni de La Domenica Sportiva, in onda sulla Rai.– "Sì, un secondo tempo di sofferenza, anche se alla fine potevamo anche fare il terzo goal in contropiede. Ci fa bene, ci fa crescere questo secondo tempo. Nel primo tempo abbiamo dominato, abbiamo fatto le cose giuste, potevamo fare altri due goal".– "Sì ci ho parlato, è un ragazzo d’oro, è uno che ci tiene, è stata un’ingenuità, voleva liberarsi dal giocatore e ha alzato la mano; è uno che non ha cattiveria dentro, è un giocatore buono, un ragazzo buono, a cui piace tanto il calcio".