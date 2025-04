Juventus-Monza, Tudor a DAZN: 'Yildiz ha ringraziato la squadra, il secondo tempo è stato bello'

AFP via Getty Images

Al termine di Juventus-Monza, gara vinta 2-0 dai bianconeri, Igor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN."C'è da lavorare sempre, crescere sempre, un paio di volte siamo stati in ritardo sul pressing ad impostare, a me è piaciuto tanto, era 2-0 netto e ci potevano essere altri goal, siamo arrivati tante volte nell'area loro e guardando le ultime tre-quattro gare del Monza non è che succede così facile. Facciamo i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto un gran primo tempo"."Sappiamo cosa è successo, è stato anche bello da quel punto di vista, stare in sofferenza, crescere come gruppo, gli faccio i complimenti. Si prendono questi tre punti e guardiamo avanti".

"Sono problematiche che ha ogni squadra, abbiamo Gatti che si è fatto male prima, Koopmeiners che ha un'infiammazione importante, sono tre pezzi importanti, questo va detto ma scuse non le cerchiamo, troveremo sicuramente 11 forti più cinque e ce la giocheremo in queste due gare, poi ce ne sono altre due".SULL'ESPULSIONE DI YILDIZ - "Vero, un'ingenuità, un ragazzo comunque per bene, secondo me gli voleva dare più una spallata che è finita male, è un ragazzo d'oro, mai gesti violenti, lo farà sicuramente crescere, era dispiaciuto tanto negli spogliatoi, ha ringraziato la squadra che ha tirato fuori questa vittoria"."Non lo so, valutiamo in settimana, è una cosa importante, non una cosa grave ma vediamo giorno dopo giorno che succede"."Si sta là, si soffre, è molto più facile giocare che stare là, secondo tempo mi è piaciuto tanto, è una cosa che fa crescere come squadra, come gruppo".