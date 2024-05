Chiesa e Yildiz sugli scudi nel tridente

Tridente che si poteva schierare prima

Lavince contro il Monza in maniera meritata per 2-0. Le reti dichiudono la stagione dei bianconeri, con tanto di saluti per il brasiliano, all'ultima sfida con i bianconeri . Dall'altra parte c'è stato un buon, pericoloso in più frangenti soprattutto nel secondo tempo. Paoloha proposto un 3-4-3 per la sfida contro i brianzoli. Il tridente era composto da, a supporto di Arkadius, inserito come unico riferimento in avanti. Le risposte sono state positive da parte del reparto offensivo e ciò riporta al centro dell'attenzione un dibattito che si trascinato per tutta la stagione. Il tridente era possibile? Saltano subito all'occhio le ottime prestazioni di Yildiz e Chiesa nel match contro i brianzoli. Il turco non ha segnato o confezionato assist, ma si è mosso bene tra le linee, ha creato situazioni molto interessanti e sistematicamente saltava l'uomo. Più decisa la prova dell'ex, condita dal gol. Quando il turco e l'italiano hanno la palla tra i piedi qualcosa succede sempre. Ladava sempre l'impressione di essere pericolosa in fase offensiva. Una sensazione che veniva accentuata proprio quando i due fantasisti si avvicinavano all'area di rigore. Yildiz puliva di più la sfera,si inseriva con decisione (vedasi primo gol).? Non è stato pericoloso, ma il suo lavoro è stato prezioso per dare gli appoggi. Anche la prima punta è stata più al centro del gioco.Per tutta la stagione lasi è proposta con un 3-5-2 abbastanza ordinario. Una situazione tattica che si poteva accettare soprattutto nella prima parte di stagione, quando Kenannon era ancora salito alla ribalta. Però con l'arrivo del turco il canovaccio della squadra non è cambiato. Eppure il materiale a disposizione c'era.il meglio lo ha dato sempre come esterno.nel suo modo di giocare e di intendere il gioco poteva essere schierato come ala. Il tutto condotto dalla prima punta, una tra Dusane Arkadius. Le alternative c'erano. La prima era, soprattutto a gara in corso. Oppure c'era la soluzione, che in carriera ha giocato molto come ala d'attacco. Senza dimenticare la soluzioneA dimostrazione che un tridente si poteva provare già a stagione in corso.