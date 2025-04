Juventus-Monza, trattenuta di Kelly su Dany Mota, Marelli: 'Ha rischiato'

Il primo episodio arbitrale di Juventus-Monza è al minuto 12 e accade nell'area di rigore bianconera dopo un contatto tra Dany Mota e Kelly che porta alle proteste dell'attaccante. Mota viene lanciato e si trova in area di rigore a pochi passi da Di Gregorio senza però avere il pieno controllo del pallone anche per il lavoro di Kelly che correndo al suo fianco lo disturba con braccia e corpo.



Per il direttore di gara non ci sono gli estremi per un calcio di rigore anche se il difensore bianconero ha rischiato, almeno secondo quanto riferito da Luca Marelli che ai microfoni di DAZN ha commentato l'episodio. Secondo l'ex arbitro Kelly si è preso un rischio per la trattenuta nei confronti del suo avversario, che è iniziata fuori dall'area ma si è poi concretizzata dentro e in questi casi vale dove finisce il contatto.