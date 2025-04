AFP or licensors

Juventus-Monza, TOP e FLOP al 45': Nico apre, Kolo chiude. Yildiz, UNA FOLLIA!

Cristiano Corbo, inviato a Torino

Tutto va come deve andare, o almeno così dicono. Se qualcuno temeva l'effetto rebound post Parma - o meglio: dopo i risultati che hanno condannato la Juve al quinto posto -, eccoli smentiti: i bianconeri fanno il proprio dovere, e sono avanti al 45esimo per 2-0. Ha aperto Nico Gonzalez, con un bel mancino; ha proseguito Randal Kolo Muani, che dopo tanto penare alla fine ha trovato la rete assente sin da Como. Un'altra vita. E un altro allenatore.



Insomma: l'ha ripresa, Igor Tudor. In attesa ovviamente del fischio finale, e considerato pure l'avversario ritrovatosi di fronte. Il Monza è a un passo dalla Serie B e non ha fatto nulla per demeritarlo. Nel finale, la FOLLIA di Yildiz: rischia di saltare due partite.



