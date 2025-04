Juventus-Monza: sciolto l'ultimo dubbio in attacco

Getty Images

Questo pomeriggio Igor Tudor punterà su un tridente offensivo che sa di scommessa e speranza: Kenan Yildiz e Nico Gonzalez agiranno alle spalle di Randal, l'innesto di punta del mercato di gennaio.A Parma, Kolo era tornato dal 1' accanto a Dusan Vlahovic, senza però riuscire a interrompere una striscia negativa che in Serie A dura ormai da 556 minuti. Tudor spera che l'attaccante possa ritrovare smalto proprio contro il Monza, lo stesso avversario che vide Kolo protagonista all'Allianz Stadium quando, insieme a Yildiz e Nico Gonzalez, firmò una doppietta decisiva contro l'Empoli.

Nico Gonzalez, a sua volta, è a caccia del riscatto. Nel 2025 non ha ancora trovato la via del gol, e da quando veste la maglia della Juventus ha segnato una sola rete in campionato: il 22 dicembre 2024, proprio contro il Monza, con un destro che regalò ai bianconeri un importante successo esterno. Chissà che il Monza non possa di nuovo portargli fortuna.Tudor, che ha bisogno di un attacco finalmente al massimo per restare in corsa nella lotta Champions, si affida quindi alla qualità e alla voglia di riscatto dei suoi uomini migliori. Una partita da vincere a tutti i costi, con il tridente delle (nuove) speranze.